Тушев матвей васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев матвей васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Тушев василий федорович

Мать: Тушева аксинья антоновна

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