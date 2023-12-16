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Тушев матвей васильевич
Тушев матвей васильевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Пол
Мужской
Отец
Тушев василий федорович
1827 г.р.
Мать
Тушева аксинья антоновна
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Тушев василий федорович
Мать:
Тушева аксинья антоновна
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