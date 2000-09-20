Трощенкова (Овчинникова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трощенкова (Овчинникова) Наталья

Место рождения

д.Окни Псковской области

Дата рождения

28.08.1912

Дата смерти

20.09.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Окни Псковской области
Рождение ребёнка
10.02.1934

Дочь: Барановская Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Трощинков Сергей

д.Окни Псковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трощинков Сергей

Смерть
20.09.2000
Похороны
Неизвестно
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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