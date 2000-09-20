Трощенкова (Овчинникова) Наталья
Место рожденияд.Окни Псковской области
Дата рождения28.08.1912
Дата смерти20.09.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Окни Псковской области
Рождение ребёнка
10.02.1934
Дочь: Барановская Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Трощинков Сергей
д.Окни Псковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трощинков Сергей
Смерть
20.09.2000
Похороны
Неизвестно
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область