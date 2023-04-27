of Lindow-Ruppin Albrecht VIII
Место рожденияWernigerode, Stolberg-Wernigerode Deutschland(HRR)
Дата рожденияОколо 1405
Дата смерти30.08.1459
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1405
Отец: Lindau Gunther
Мать: Von Lindau Carda Cordula
Wernigerode, Stolberg-Wernigerode Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1424
Жена: Von Sagan Anna
Рождение ребёнка
1430
Дочь: Graefin Von Anhalt-Zerbst, Fuerstin Von Anhalt-Dessau Anna
Мать ребёнка: Von Sagan Anna
Lindow, Brandenburg Germany
Смерть
30.08.1459