of Lindow-Ruppin Albrecht VIII — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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of Lindow-Ruppin Albrecht VIII

Место рождения

Wernigerode, Stolberg-Wernigerode Deutschland(HRR)

Дата рождения

Около 1405

Дата смерти

30.08.1459

Пол

Мужской

Отец

Около 1382 г.р.

Мать

Около 1386 г.р.

Жена

Около 1410 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1405

Отец: Lindau Gunther

Мать: Von Lindau Carda Cordula

Wernigerode, Stolberg-Wernigerode Deutschland(HRR)
Бракосочетание
1424

Жена: Von Sagan Anna

Рождение ребёнка
1430

Дочь: Graefin Von Anhalt-Zerbst, Fuerstin Von Anhalt-Dessau Anna

Мать ребёнка: Von Sagan Anna

Lindow, Brandenburg Germany
Смерть
30.08.1459
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