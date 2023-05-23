Штей Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1915
Мать ребёнка: Штей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Штей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Эрлих Лидия Емельяновна
Мать ребёнка: Штей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косьмина Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Штей ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Штей ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Штей ?
Смерть
Неизвестно