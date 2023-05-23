Штей Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штей Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1915

Сын: Штей Семён Емельянович

Мать ребёнка: Штей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Штей Иван Емельянович

Мать ребёнка: Штей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Эрлих Лидия Емельяновна

Мать ребёнка: Штей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косьмина Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Штей ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Штей ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Штей ?

Смерть
Неизвестно
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