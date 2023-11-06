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НИКИТА ФЕДОСЕЕВ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: ФЕДОСЕЙ ПЕТРОВ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: ПАРАСКЕВА НИКИТИНА

Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА

Рождение ребёнка
1842

Сын: ПАРФЕН НИКИТИН

Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА

Рождение ребёнка
1846

Сын: ПАВЕЛ НИКИТИН

Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА

Рождение ребёнка
1850

Дочь: МАТРЕНА НИКИТИНА

Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА

Место жительства
Неизвестно
РОСЛАВЛЬСКИЙ УЕЗД, АСТАПКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.ПАЛОМЫ
Смерть
Неизвестно
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