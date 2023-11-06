НИКИТА ФЕДОСЕЕВ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: ФЕДОСЕЙ ПЕТРОВ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: ПАРАСКЕВА НИКИТИНА
Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА
Рождение ребёнка
1842
Сын: ПАРФЕН НИКИТИН
Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА
Рождение ребёнка
1846
Сын: ПАВЕЛ НИКИТИН
Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА
Рождение ребёнка
1850
Дочь: МАТРЕНА НИКИТИНА
Мать ребёнка: СОФЬЯ ДЕМЬЯНОВА
Место жительства
Неизвестно
РОСЛАВЛЬСКИЙ УЕЗД, АСТАПКОВСКАЯ ВОЛОСТЬ, Д.ПАЛОМЫ
Смерть
Неизвестно