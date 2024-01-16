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Колосов Иван Семёнович

Место рождения

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина

Дата рождения

1921

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Колосов Семён Леонтьевич

Мать: Колосова Параскева Капитоновна

Северная обл.,Кич-Городецкий р-он Верхнеентальский р-он с/с д.Шиловщина
Смерть
Около 1942
Причина смерти: погиб на войне
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Кладбище Соколинская гора
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