Щенникова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩенникова Татьяна

Щенникова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щенников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щенников Вениамин Александрович

Отец ребёнка: Щенников Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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