Попов Федр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Федр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1773 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Попов Иван

Мать: Попова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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