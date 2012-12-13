Pelēcis Andrejs
Место рождения«Ozolkalns», Cesvaines novads, Latvija
Дата рождения14.01.1936
Дата смерти13.12.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.03.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Ērgļi
Место жительства
После 1977
´\'Upmaļi´\'
Работа или профессия
Неизвестно
Ērgļi
Traktorists, autogreiderists
Смерть
13.12.2012
Ērgļi, «Upmaļi»
Причина смерти: Sirdslēkme
Похороны
Неизвестно
Ērgļi, Miera kapi