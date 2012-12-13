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Pelēcis Andrejs

Место рождения

«Ozolkalns», Cesvaines novads, Latvija

Дата рождения

14.01.1936

Дата смерти

13.12.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

«Ozolkalns», Cesvaines novads, Latvija
Бракосочетание
20.03.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Ērgļi
Место жительства
После 1977
´\'Upmaļi´\'
Работа или профессия
Неизвестно
Ērgļi
Traktorists, autogreiderists
Смерть
13.12.2012
Ērgļi, «Upmaļi»
Причина смерти: Sirdslēkme
Похороны
Неизвестно
Ērgļi, Miera kapi
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