Лукина Мария Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.1900
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
26.12.1901
Сын: Лукин (однодворец) Василий Егорович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1903
Сын: Лукин (однодворец) Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
19.03.1905
Дочь: Дурасова Дарья Лукина
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
15.03.1907
Дочь: Мария Егоровна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1908
Дочь: Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1911
Сын: Лукин (однодворец) Иван Егорович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1913
Сын: Лукин (однодворец) Александр Егорович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно