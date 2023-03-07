Лукина Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Мария Степановна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.03.1900

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.12.1901

Сын: Лукин (однодворец) Василий Егорович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.02.1903

Сын: Лукин (однодворец) Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.03.1905

Дочь: Дурасова Дарья Лукина

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.03.1907

Дочь: Мария Егоровна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.10.1908

Дочь: Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1911

Сын: Лукин (однодворец) Иван Егорович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Лукин (однодворец) Александр Егорович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукин (однодворец) Егор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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