Самарина Наталья Епифановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Епифаний Дмитриевич
Мать: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мария Евграфовна
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Рождение ребёнка
24.02.1836
Дочь: Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Рождение ребёнка
21.12.1837
Сын: Самарин Василий Евграфович
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Самарин Владимир (2-Й?) Евграфович
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Рождение ребёнка
19.04.1841
Дочь: Самарина Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Елизавета Евграфовна
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Самарин Владимир Евграфович
Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович
Смерть
Неизвестно