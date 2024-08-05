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Самарина Наталья Епифановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Епифаний Дмитриевич

Мать: Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мария Евграфовна

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
24.02.1836

Дочь: Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
21.12.1837

Сын: Самарин Василий Евграфович

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Самарин Владимир (2-Й?) Евграфович

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
19.04.1841

Дочь: Самарина Анна Евграфовна

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Елизавета Евграфовна

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Самарин Владимир Евграфович

Отец ребёнка: Самарин Евграф Антонович

Смерть
Неизвестно

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