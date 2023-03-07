Зашихин Фёдор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зашихин Фёдор Петрович

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Место рождения

Избушки

Дата рождения

03.02.1904 ст.

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904 ст.

Отец: Зашихин Петр Ильич

Мать: Зашихина Матрёна Яковлевна

Рождение ребёнка
12.07.1930

Дочь: Казанцева Фаина

Мать ребёнка: Зашихина Анна Ивановна

Место жительства
Около 1930
Двигатель, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
20.08.1941
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рядовой
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зашихина Анна Ивановна

Смерть
?.12.1941
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