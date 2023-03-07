Зашихин Фёдор Петрович
Место рождения
Дата рождения03.02.1904 ст.
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1904 ст.
Отец: Зашихин Петр Ильич
Рождение ребёнка
12.07.1930
Дочь: Казанцева Фаина
Мать ребёнка: Зашихина Анна Ивановна
Место жительства
Около 1930
Двигатель, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
20.08.1941
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рядовой
Пропал без вести (военное)
?.12.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зашихина Анна Ивановна
Смерть
?.12.1941