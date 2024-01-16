Акулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Моисей Николаевич
Отец ребёнка: Николай Евдокимович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Евдоким Николаевич
Отец ребёнка: Николай Евдокимович
Рождение ребёнка
1819
Сын: Емельян Николаевич
Отец ребёнка: Николай Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Евдокимович
Смерть
Неизвестно