Акулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Моисей Николаевич

Отец ребёнка: Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Евдоким Николаевич

Отец ребёнка: Николай Евдокимович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Емельян Николаевич

Отец ребёнка: Николай Евдокимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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