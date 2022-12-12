Нуркаева (Губайдуллина) Флюра
Место рождения
Дата рождения14.01.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937
Отец: Файзуллин Икрам
Мать: Файзуллина Мавтуха
Рождение ребёнка
22.02.1962
Дочь: Козырева Эльмира
Отец ребёнка: Нуркаев Нуфус
Рождение ребёнка
09.07.1969
Дочь: Прокопович Люция
Отец ребёнка: Нуркаев Нуфус
Рождение ребёнка
17.11.1971
Сын: Нуркаев Нуфус
Отец ребёнка: Нуркаев Нуфус
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нуркаев Нуфус