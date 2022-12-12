Нуркаева (Губайдуллина) Флюра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуркаева (Губайдуллина) Флюра

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Место рождения

Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.01.1937

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1937

Отец: Файзуллин Икрам

Мать: Файзуллина Мавтуха

Сабаево, Буздякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1962

Дочь: Козырева Эльмира

Отец ребёнка: Нуркаев Нуфус

Рождение ребёнка
09.07.1969

Дочь: Прокопович Люция

Отец ребёнка: Нуркаев Нуфус

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1971

Сын: Нуркаев Нуфус

Отец ребёнка: Нуркаев Нуфус

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нуркаев Нуфус

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