Ирина Кузьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Василиса Евлампиева
Отец ребёнка: Евлампий Елисеев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Евлентий Евлампиев
Отец ребёнка: Евлампий Елисеев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Трифон Евлампиев
Отец ребёнка: Евлампий Елисеев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Анастасия Евлампиева
Отец ребёнка: Евлампий Елисеев
Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно