Ирина Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Василиса Евлампиева

Отец ребёнка: Евлампий Елисеев

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Евлентий Евлампиев

Отец ребёнка: Евлампий Елисеев

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Трифон Евлампиев

Отец ребёнка: Евлампий Елисеев

Никольское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Анастасия Евлампиева

Отец ребёнка: Евлампий Елисеев

Никольские Выселки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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