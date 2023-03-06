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Арзяев Александр Михайлович
Арзяев Александр Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Пол
Мужской
Отец
Арзяев Михаил Афанасьевич
1904 г.р.
Мать
(Попова) Галина Михайловна
1905 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Арзяев Михаил Афанасьевич
Мать:
Галина Михайловна
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