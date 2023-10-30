Сосолятина (Козлова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосолятина (Козлова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.?

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов Александр «Саша»

Мать: Козлова Галина

Рождение ребёнка
03.10.1975

Дочь: Лариса

Отец ребёнка: Сосолятин Анатолий

Рождение ребёнка
26.10.1977

Дочь: Иванова Ирина

Отец ребёнка: Сосолятин Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосолятин Анатолий

Смерть
23.02.?
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