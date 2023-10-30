Сосолятина (Козлова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.?
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов Александр «Саша»
Мать: Козлова Галина
Рождение ребёнка
03.10.1975
Дочь: Лариса
Отец ребёнка: Сосолятин Анатолий
Рождение ребёнка
26.10.1977
Дочь: Иванова Ирина
Отец ребёнка: Сосолятин Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосолятин Анатолий
Смерть
23.02.?