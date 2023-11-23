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Никольский Иоанн Яковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

01.05.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Подчаевский Яков Иоаннов

Мать: Подчаевская Мария Алексеева

Никольский Иоанн Яковлевич (1803 — 1875) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Якова Подчаевского. С 1815 года обучался в Любимском приходском училище, а затем — до среднего отд... Показать все
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Олимпиада Иванова

Мать ребёнка: Никольская Фелицата Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никольская Фелицата Карпова

Смерть
01.05.1875
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