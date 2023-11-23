Никольский Иоанн Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти01.05.1875
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Рождение
1803
Никольский Иоанн Яковлевич (1803 — 1875) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Якова Подчаевского. С 1815 года обучался в Любимском приходском училище, а затем — до среднего отд... Показать все
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Олимпиада Иванова
Мать ребёнка: Никольская Фелицата Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.05.1875