Лейтан Артем Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лейтан Артем Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1981

Отец: не указан

Мать: Танцерева Татьяна Викторовна

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