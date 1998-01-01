Саратовкина (Добродей) Мария Генриховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1988
Сын: Саратовкин Владислав
Отец ребёнка: Саратовкин Олег
Рождение ребёнка
1998
Сын: Саратовкин Артур
Отец ребёнка: Саратовкин Олег
Рождение ребёнка
2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Саратовкин Олег
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саратовкин Олег