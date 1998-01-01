Саратовкина (Добродей) Мария Генриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саратовкина (Добродей) Мария Генриховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1988 г.р.
1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1988

Сын: Саратовкин Владислав

Отец ребёнка: Саратовкин Олег

Рождение ребёнка
1998

Сын: Саратовкин Артур

Отец ребёнка: Саратовкин Олег

Рождение ребёнка
2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Саратовкин Олег

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саратовкин Олег

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