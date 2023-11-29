Жинько Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖинько Олег

Жинько Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жинько Яна Олеговна

Мать ребёнка: Жинько Лена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жинько Диана Олеговна

Мать ребёнка: Жинько Лена Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жинько Кирилл Олегович

Мать ребёнка: Жинько Лена Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жинько Лена Георгиевна

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