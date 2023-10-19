Воейков Афанасий Иоаннович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воейков Афанасий Иоаннович (Иванович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1573

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1573
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