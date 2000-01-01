Слепнева Светлана Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слепнева Светлана Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1971

Отец: не указан

Мать: Ельцова Мария Ивановна

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