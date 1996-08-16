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Румянцев Анатолий Сергеевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

1925

Дата смерти

16.08.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Румянцев Сергей Александрович

Мать: Софья Матвеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
26.04.1949

Дочь: Медведева Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Румянцева Нина Сергеевна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.05.1951

Сын: Румянцев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Румянцева Нина Сергеевна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Румянцева Нина Сергеевна

Кировск, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
16.08.1996
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
19.08.1996
Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
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