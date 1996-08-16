Румянцев Анатолий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смерти16.08.1996
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Румянцев Сергей Александрович
Мать: Софья Матвеевна
Рождение ребёнка
26.04.1949
Дочь: Медведева Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Румянцева Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
03.05.1951
Сын: Румянцев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Румянцева Нина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Румянцева Нина Сергеевна
Смерть
16.08.1996
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
19.08.1996