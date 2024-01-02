Костяков Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостяков Николай Васильевич

Костяков Николай Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1932

Дата смерти

25.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1932

Отец: Костяков Василий Алексеевич

Мать: Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1965

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.01.1969

Дочь: Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1972

Дочь: Светлана Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1972

Сын: Костяков Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
25.10.1989
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close