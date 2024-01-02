Костяков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1932
Дата смерти25.10.1989
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1932
Отец: Костяков Василий Алексеевич
Мать: Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.01.1965
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1969
Дочь: Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1972
Дочь: Светлана Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1972
Сын: Костяков Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
25.10.1989