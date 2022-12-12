Пивоваров Сергей Антонович
Место рождения
Дата рождения10.10.1914
Дата смерти23.02.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1921
Место жительства
С 1925
п. Триполье, Рязанская область
Место жительства
С 1945
п. Триполье, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1991