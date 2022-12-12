Пивоваров Сергей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоваров Сергей Антонович

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

10.10.1914

Дата смерти

23.02.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925
п. Триполье, Рязанская область
Место жительства
С 1945
п. Триполье, Рязанская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.02.1991
Москва, город федерального значения Москва
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