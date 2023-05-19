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Ковалев Миней Федосеев

Место рождения

Новозыбковский уезд, Черниговской губ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Федосей Евсеев

Мать: Ковалева Федосья Савельева

Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
14.07.1902

Дочь: Мария Минеева

Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.04.1904

Сын: Ковалев Иоанн Минеев

Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.08.1910

Дочь: Василиса Минеева

Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1910

Сын: Ковалев Иван Минеев

Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.06.1911

Сын: Ковалев Никифор Минеев

Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
08.10.1912

Сын: Ковалев Трифон Минеев

Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Агрипина Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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