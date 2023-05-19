Ковалев Миней Федосеев
Место рожденияНовозыбковский уезд, Черниговской губ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Федосей Евсеев
Новозыбковский уезд, Черниговской губ
Рождение ребёнка
14.07.1902
Дочь: Мария Минеева
Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.04.1904
Сын: Ковалев Иоанн Минеев
Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
?.08.1910
Дочь: Василиса Минеева
Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
1910
Сын: Ковалев Иван Минеев
Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
01.06.1911
Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Рождение ребёнка
08.10.1912
Мать ребёнка: Ковалева Агрипина Алексеева
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно