Иевлева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Васильев Яков

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1785

Сын: Васильев Иван

Отец ребёнка: Яковлев Василий

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Васильева Варвара

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Васильева Екатерина

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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