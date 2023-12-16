Иевлева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Васильев Яков
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1785
Сын: Васильев Иван
Отец ребёнка: Яковлев Василий
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Васильева Варвара
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Васильева Екатерина
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно