Улезьков Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Улезьков Федор Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 77
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 274 об.
Работа или профессия
Неизвестно
состоящий в военной службе крестьянин
Рождение ребёнка
1891
Сын: Улезьков Федор Анлександрович
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
05.04.1893 ст.
Сын: Улезьков Николай Анлександрович
Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Степановна
Военная служба
1916
Род войск: артиллерист Воинское звание: старший унтер-офицер Участник Первой мировой войны. Служил в 1-й запасной артиллерийской бригаде. 2 апреля 1916 г. попал в госпиталь с расхождением прямой мышцы... Показать все
Смерть
Неизвестно