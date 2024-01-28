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Улезьков Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Улезьков Федор Матвеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улезькова Евдокия Степановна

Упоминание
Неизвестно
Метрические книги сл. Ширяевой (Всехсвятская церковь) | Л. 77
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 274 об.
Работа или профессия
Неизвестно
состоящий в военной службе крестьянин
Рождение ребёнка
1891

Сын: Улезьков Федор Анлександрович

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
05.04.1893 ст.

Сын: Улезьков Николай Анлександрович

Мать ребёнка: Улезькова Евдокия Степановна

Военная служба
1916
Род войск: артиллерист Воинское звание: старший унтер-офицер Участник Первой мировой войны. Служил в 1-й запасной артиллерийской бригаде. 2 апреля 1916 г. попал в госпиталь с расхождением прямой мышцы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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