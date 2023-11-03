Сотникова Параскева Миронова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Домна Федорова
Отец ребёнка: Сотников Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1795
Отец ребёнка: Сотников Федор Евдокимов
Рождение ребёнка
10.09.1798
Отец ребёнка: Сотников Федор Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно