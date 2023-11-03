Сотникова Параскева Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова Параскева Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Домна Федорова

Отец ребёнка: Сотников Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Сотников Иван Федоров

Отец ребёнка: Сотников Федор Евдокимов

Рождение ребёнка
10.09.1798

Сын: Сотников Иосиф Федоров

Отец ребёнка: Сотников Федор Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сотников Федор Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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