Догадина Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Догадина Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1872 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Догадин Николай Александрович

Отец ребёнка: Догадин Александр Николаевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Догадин Иван Александрович

Отец ребёнка: Догадин Александр Николаевич

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Догадин Александр Николаевич

Смерть
После 1916
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