Догадина Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Догадин Николай Александрович
Отец ребёнка: Догадин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Догадин Иван Александрович
Отец ребёнка: Догадин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1916