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Полоротов Михей Софронович

Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Полоротов Сафроний Васильевич

Мать: Полоротова Евдокия Антониевна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
Бракосочетание
21.01.1918 ст.

Жена: Полоротова Евгения Феодотовна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Елгинского поселка Актагучинской станицы Михей Софронович Полоротов, 19 лет, правосла... Показать все
Смерть
Неизвестно
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