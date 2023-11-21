Елисеева (Калугина) Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Калугина) Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калугин Александр Кузмич

Мать: Калугина Татьяна Гавриловна

Рождение ребёнка
16.07.1954

Дочь: Елисеева Екатерина Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорьева Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Александр Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Мария Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Любовь Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Павел Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Антонина Егоровна

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Анатолий Егорович

Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елисеев Егор Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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