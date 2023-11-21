Елисеева (Калугина) Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.07.1954
Дочь: Елисеева Екатерина Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорьева Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Александр Егорович
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Мария Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Любовь Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Антонина Егоровна
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Анатолий Егорович
Отец ребёнка: Елисеев Егор Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елисеев Егор Кузьмич
Смерть
Неизвестно