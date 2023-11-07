Смирнова (Анохина) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1994
Образование
2012
Окончание Лицея №17 г. Славгород
Образование
2016
Получение красного диплома о высшем образовании, специальность Логистика, Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения
Бракосочетание
10.07.2019
Развод
Неизвестно
Муж: не указан