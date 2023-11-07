Смирнова (Анохина) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Анохина) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1994

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1994

Отец: Анохин Сергей Владимирович

Мать: Анохина Ирина Геннадьевна

Образование
2012
Окончание Лицея №17 г. Славгород
Образование
2016
Получение красного диплома о высшем образовании, специальность Логистика, Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения
Бракосочетание
10.07.2019

Муж: Смирнов Олег Сергеевич

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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