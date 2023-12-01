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Пихтов Михаил Федорович

Место рождения

Якунинская

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1919 г.р.
1922 г.р.
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Пихтов Федор Михайлович

Мать: не указана

Якунинская
Рождение ребёнка
1919

Сын: Пихтов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Пихтова Анна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Пихтов Федор Михайлович

Мать ребёнка: Пихтова Анна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пихтова Анна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пихтова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Пихтова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пихтова Анна

Смерть
Неизвестно
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