Пихтов Михаил Федорович
Место рожденияЯкунинская
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Пихтов Федор Михайлович
Мать: не указана
Якунинская
Рождение ребёнка
1919
Сын: Пихтов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Пихтова Анна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Пихтова Анна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пихтова Анна
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пихтова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пихтова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пихтова Анна
Смерть
Неизвестно