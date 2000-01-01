Дик Елизавета Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дик Елизавета Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1922

Дата смерти

03.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922

Отец: не указан

Мать: Дик Эмилия

Смерть
03.01.1987
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