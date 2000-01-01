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Дик Елизавета Ивановна
Дик Елизавета Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.05.1922
Дата смерти
03.01.1987
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Дик Эмилия
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1922
Отец: не указан
Мать:
Дик Эмилия
Смерть
03.01.1987
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