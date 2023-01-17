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Василий Иванов

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1747 г.р.
Около 1750 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Филимон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Фетис Васильев

Мать ребёнка: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Финогенова

Смерть
Неизвестно
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