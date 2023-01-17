Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Филимон Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Фетис Васильев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Финогенова
Смерть
Неизвестно