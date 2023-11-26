Бутаков Ипат Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1921
Дата смерти28.12.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921
Рождение ребёнка
28.11.1948
Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна
Бутка, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1952
Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
12.06.1954
Дочь: Надежда Ипатовна
Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
16.11.1957
Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
10.12.1962
Дочь: Безик Марина Ипатовна
Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.12.1993