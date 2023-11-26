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Бутаков Ипат Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1921

Дата смерти

28.12.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1921

Отец: Бутаков Архип Фотеевич

Мать: Бутакова Капиталина Ереферьевна

Рождение ребёнка
28.11.1948

Сын: Бутаков Валерий Ипатович

Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна

Бутка, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.02.1952

Сын: Бутаков Виталий Ипатович

Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
12.06.1954

Дочь: Надежда Ипатовна

Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
16.11.1957

Сын: Бутаков Михаил Ипатович

Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
10.12.1962

Дочь: Безик Марина Ипатовна

Мать ребёнка: Бутакова Наталья Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова Наталья Ефимовна

Смерть
28.12.1993
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