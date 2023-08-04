Аверьянов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверьянов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Аверьянова Римма Ивановна

Мать ребёнка: Дундукина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аверьянова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Дундукина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аверьянов Николай Иванович

Мать ребёнка: Дундукина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дундукина Мария Ивановна

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