Аверьянов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Аверьянова Римма Ивановна
Мать ребёнка: Дундукина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аверьянова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Дундукина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аверьянов Николай Иванович
Мать ребёнка: Дундукина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дундукина Мария Ивановна