Домина (Сизёва) Севастьяна (Севастiана) Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сизёв Михаил Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домина Евдокия Поликарповна
Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Елена Мария Поликарповна
Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белоусова Минодора Поликарповна
Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Кондратий Поликарпович
Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Кирилл Поликарпович
Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домин Василий Поликарпович
Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно