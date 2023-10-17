Домина (Сизёва) Севастьяна (Севастiана) Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домина (Сизёва) Севастьяна (Севастiана) Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сизёв Михаил Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домина Евдокия Поликарповна

Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Елена Мария Поликарповна

Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белоусова Минодора Поликарповна

Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Кондратий Поликарпович

Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Кирилл Поликарпович

Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домин Василий Поликарпович

Отец ребёнка: Думин Поликарп Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думин Поликарп Антипович

Смерть
Неизвестно
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