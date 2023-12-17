Waesa Peetri Anno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWaesa Peetri Anno

Waesa Peetri Anno

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1729 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Jaan Wäsa Kilian / Jaan

Мать: Wolmere Anno

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close