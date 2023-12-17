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Waesa Peetri Anno
Waesa Peetri Anno
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1775
Пол
Женский
Отец
Jaan Wäsa Kilian / Jaan
1725 г.р.
Мать
Wolmere Anno
1729 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец:
Jaan Wäsa Kilian / Jaan
Мать:
Wolmere Anno
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