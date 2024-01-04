Антаманов Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения04.10.1902
Дата смертиОколо 1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1902
Отец: Антаманов Михаил Иванов
Мать: Анисия Артемьевна
Бракосочетание
Около 1924
Жена: Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Антаманов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Антаманов ?
Мать ребёнка: Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
19.12.1930
Сын: Антаманов Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Антонина Васильевна
Рождение ребёнка
28.10.1934
Рождение ребёнка
21.10.1938
Рождение ребёнка
12.07.1941
Смерть
Около 1980