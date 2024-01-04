Антаманов Дмитрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтаманов Дмитрий Михайлович

Антаманов Дмитрий Михайлович

Место рождения

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1902

Дата смерти

Около 1980

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

Около 1925 г.р.
Около 1926 г.р.
1930 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1902

Отец: Антаманов Михаил Иванов

Мать: Анисия Артемьевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Около 1924

Жена: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Антаманов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Антаманов ?

Мать ребёнка: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.12.1930

Сын: Антаманов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антонина Васильевна

Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1980
Фоминское, Сонковский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close