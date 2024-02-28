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Шешкова Аграфена Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шешков Максим Никифоров Сын

Рождение ребёнка
1716

Сын: Шешков Яков Максимов Сын

Отец ребёнка: Шешков Максим Никифоров Сын

Рождение ребёнка
1720

Сын: Сын Шешков Григорий Максимов

Отец ребёнка: Шешков Максим Никифоров Сын

Рождение ребёнка
1722

Дочь: (Шешкова) Мария Максимова

Отец ребёнка: Шешков Максим Никифоров Сын

Смерть
Неизвестно

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