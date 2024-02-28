Шешкова Аграфена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1716
Отец ребёнка: Шешков Максим Никифоров Сын
Рождение ребёнка
1720
Сын: Сын Шешков Григорий Максимов
Отец ребёнка: Шешков Максим Никифоров Сын
Рождение ребёнка
1722
Дочь: (Шешкова) Мария Максимова
Отец ребёнка: Шешков Максим Никифоров Сын
Смерть
Неизвестно