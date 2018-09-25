Шадыханова (Ранинская) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шадыханова (Ранинская) Елена Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1961

Дата смерти

25.09.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1961

Отец: Ранинский Геннадий Сергеевич

Мать: Ранинская Зоя Никаноровна

Рождение ребёнка
26.04.1984

Дочь: Кокорева Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Шадыханов Андрей Ахмедович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.05.1986

Сын: Шадыханов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Шадыханов Андрей Ахмедович

Смерть
25.09.2018
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