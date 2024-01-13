Ромахина (Демина) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромахина (Демина) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Юмский стан

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Юмский стан
Рождение ребёнка
04.02.1770

Сын: Ромахин Кирил Иванович

Отец ребёнка: Ромахин Иван Корнильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Корнильевна

Отец ребёнка: Ромахин Иван Корнильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ромахин Иван Корнильевич

Смерть
Неизвестно
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