Ромахина (Демина) Евдокия Алексеевна
Место рожденияЮмский стан
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Юмский стан
Рождение ребёнка
04.02.1770
Отец ребёнка: Ромахин Иван Корнильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Корнильевна
Отец ребёнка: Ромахин Иван Корнильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно