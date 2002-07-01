Семёнова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1927
Дата смерти01.07.2002
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.12.1949
Дочь: Сараева Елена Александровна
Отец ребёнка: Семёнов Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.07.2002