Семёнова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова Анна Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1927

Дата смерти

01.07.2002

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.12.1949

Дочь: Сараева Елена Александровна

Отец ребёнка: Семёнов Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов Александр Михайлович

Смерть
01.07.2002
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