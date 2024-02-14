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Остер Христиан Иванович

Место рождения

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.

Дата рождения

26.08.1901

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1901

Отец: Остер Иван Иванович

Мать: (Гинтер) Россина Христиановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Капп) Доротея Готлибовна

Рождение ребёнка
25.09.1925

Дочь: (Остер) Адына Христиановна

Мать ребёнка: (Капп) Доротея Готлибовна

Рождение ребёнка
08.08.1927

Сын: Остер Иван Христианович

Мать ребёнка: (Капп) Доротея Готлибовна

Рождение ребёнка
13.04.1931

Сын: Остер Отто Христианович

Мать ребёнка: (Капп) Доротея Готлибовна

Смерть
1937

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