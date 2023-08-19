Сидоренко (Мартьянова) Виктория Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоренко (Мартьянова) Виктория Игоревна

Место рождения

Находка, Находкинский, Приморский край

Дата рождения

09.06.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.11.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Евгений Георгиевич

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
22.04.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Евгений Георгиевич

Находка, Находкинский, Приморский край
Рождение ребёнка
27.06.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мартьянов Евгений Георгиевич

Находка, Находкинский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартьянов Евгений Георгиевич

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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