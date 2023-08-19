Сидоренко (Мартьянова) Виктория Игоревна
Место рождения
Дата рождения09.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2014
Рождение ребёнка
22.04.2016
Рождение ребёнка
27.06.2017
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург