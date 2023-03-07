Сорокин Гаврила Трофимович
Место рождения
Дата рождения20.07.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1860
Крещение
22.07.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Довнести персоны, которые пока не в древе Крестный: ставропольский мещанин Степан Андреевич Буянов Крестная: ставропольского мещанина Кузьмы Федоровича Буянова дочь Татьяна надо ли включать Буяновых?
Смерть
Неизвестно