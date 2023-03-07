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Сорокин Гаврила Трофимович

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.07.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1827 г.р.

Мать

Около 1825 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1860

Отец: Сорокин Трофим Яковлевич

Мать: Сорокина Елена Филипповна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.07.1860
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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Смерть
Неизвестно
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