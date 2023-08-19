Генадиник Борух Борис
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся
Рождение ребёнка
1922
Сын: Генадиник Генадник Самуил Семен
Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люба
Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся
Смерть
1945