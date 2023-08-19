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Генадиник Борух Борис

Место рождения

Одесса, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Генадиник Генадник Изя

Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Генадиник Генадник Самуил Семен

Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Одесса, Одеська область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Кержнер Kerzhner Мария Маня Mehklya

Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люба

Мать ребёнка: Генадиник Genadinik Генеса Гнеса Гнеся Gnesya Неся

Смерть
1945
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